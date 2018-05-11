Руководитель Бобруйского кожевенного комбината закупал сырье через зятей-посредников

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя Бобруйского кожевенного комбината, который закупал сырье через зятей-посредников. Об этом сообщил журналистам начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Вячеслав Андрухов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На основании предоставленных материалов проверок КГК департаментом проведены доследственные действия. В отношении руководителя Бобруйского кожевенного комбината органами финансовых расследований возбуждено два уголовных дела: за превышение служебных полномочий и злоупотребление властью и служебными полномочиями", - рассказал Вячеслав Андрухов.

Преступная схема заключалась в том, что руководитель предприятия организовал так называемый семейный подряд. Имея прямые контракты с поставщиками химического сырья, необходимого для переработки кожи, он тем не менее снизил долю поставок непосредственно от производителя, зато в больших объемах закупал его химические препараты через посредника по более высокой цене. Интерес директора комбината объяснялся просто: посредниками выступали две фирмы, которые возглавляли его зятья.

Установлено, что в результате сотрудничества с одной из коммерческих структур Бобруйского кожевенного комбината причинен ущерб в размере Br100 тыс., со второй - около Br60 тыс. Предпринимаются меры для его возмещения.

Руководителю комбината грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Как отметил начальник управления КГК Максим Алешкевич, в этом году завершены контрольно-аналитические мероприятия в кожевенной отрасли, которые велись с начала 2017 года. Главной их целью было выявление и пресечение посреднических схем. "Установлено, что на крупнейших кожевенных предприятиях длительное время функционировали посреднические схемы, причем как при закупках материалов и сырья для производства, так и при сбыте готовой продукции, в том числе на экспорт. Соответственно, кожевенные заводы дважды несли потери, которые исчислялись сотнями тысяч рублей", - отметил Максим Алешкевич.

Комитетом госконтроля выявлены обстоятельства, указывающие на личную заинтересованность отдельных должностных лиц, обеспечивших работу посреднических схем. Материалы проверок по таким фактам были переданы в Департамент финансовых расследований для дачи правовой оценки. Подобные контрольно-аналитические мероприятия, мониторинги, изучение информации о проведенных сделках без непосредственного посещения предприятий будут продолжены, поскольку борьба с посредничеством является одной из приоритетных в работе КГК.-0-