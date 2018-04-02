Главбух из Слуцка оплачивала ремонт своей квартиры деньгами предприятия

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке главный бухгалтер подозревается в оплате ремонта своей квартиры деньгами предприятия, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

По информации милиции, женщина с июля по декабрь прошлого года в должности главного бухгалтера предприятия злоупотребляла служебными полномочиями и неоднократно давала незаконные указания подчиненной. "В результате были перечислены деньги с расчетного счета предприятия на счет слуцкого индивидуального предпринимателя. При этом борцы с экономическими преступлениями установили, что перечисленные суммы использовались в качестве оплаты за строительные работы в квартире главного бухгалтера. В общей сложности речь идет об около Br24 тыс", - рассказали в УВД.

Подозреваемая задержана. Управлением СК по Минской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводится расследование.-0-