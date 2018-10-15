Гомельские таможенники обнаружили в поезде марихуану

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Терюха" обнаружили почти 90 г марихуаны в поезде, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
При проведении таможенного контроля служебная собака кинологического отдела таможни своим поведением указала на возможное наличие наркотического вещества в одном из вагонов поезда сообщением Минск-Одесса. В нерабочем тамбуре был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом темно-зеленого цвета.
Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что вещество растительного происхождения массой около 88 г является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, - марихуаной.
Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 УК Беларуси.
Фото Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области
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