Гособвинитель запросил обвиняемым в поджоге нотариальной конторы в Минске 6 и 8 лет лишения свободы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гособвинитель Роман Бизюк сегодня в ходе судебных прений запросил несовершеннолетнему обвиняемому по делу о поджоге нотариальной конторы в Минске наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодого человека обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере), ст.415 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы) УК. На момент совершения преступления парень имел неснятую и непогашенную судимость за злостное хулиганство. В июне 2017 года судом Октябрьского района Минска учащийся одного из столичных колледжей был осужден по ч.2 ст.339 УК к наказанию в виде шести месяцев ограничения свободы.

В ходе первого судебного заседания по делу о поджоге нотариальной конторы совершеннолетний обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Что касается второго фигуранта, сторона обвинения предложила назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Минчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Вину он признает частично. Минчанин считает себя виноватым лишь в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Попытка поджога нотариальной конторы в Минске была предпринята в ночь на 21 сентября 2017 года. По информации МВД, у безработного минчанина при решении вопроса о наследстве возникло неприязненное отношение к нотариусу. Поэтому мужчина за деньги (обещал $200) уговорил несовершеннолетнего учащегося колледжа поджечь нотариальную контору. Тот согласился. Парень разбил камнем стекло в здании, где расположено указанное учреждение, а после бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Как следует из оглашенного прокурором обвинения, в результате было уничтожено имущество Минской городской нотариальной конторы на общую сумму более Br556.-0-