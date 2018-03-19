Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 марта 2018, Пн
-3°C
Ясно EUR 2.4086
USD 1.9636
RUB 3.4116
Главное
Александр Лукашенко во время посещения войсковой части Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика
Президент
Лукашенко лично поздравил Путина с победой на выборах, президенты условились провести ВГС в Минске
Президент
Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси
Экономика
Янчевский: Беларусь может стать одним из европейских центров в развитии искусственного интеллекта
Технологии
Отчет о партнерской проверке стресс-тестов БелАЭС будет опубликован в июле
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Хоккеисты "Юности" одержали третью победу подряд над "Шахтером" в плей-офф экстралиги
21:19 Спорт
ЕС и Великобритания достигли соглашения по переходному периоду
21:13 В мире
Партия нелегального алкоголя и этилового спирта изъята в Толочинском районе
20:52 Происшествия
Белорусские гандболистки начали подготовку к продолжению квалификации ЧЕ-2018
20:47 Спорт
Александр Ефремов: команда фильма "Иди и смотри" не представляла, что снимает шедевр
20:33 Культура
Ушел из жизни родоначальник белорусского современного пятиборья Петр Вегера
20:12 Спорт
Гомельский ВРЗ возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу
20:08 Спорт
Гособвинитель запросил обвиняемым в поджоге нотариальной конторы в Минске 6 и 8 лет лишения свободы
20:01 Происшествия
В Минске с апреля организуются сезонные маршруты на пригородном транспорте
19:56 Регионы
В Волковыске за последние четверо суток не зарегистрировано ни одного нового случая кори
19:24 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный хоккейный турнир "Золотая шайба" стартовал в Орше
19:12 Спорт
Госдолг США достиг нового потолка
19:12 В мире
Правоохранители Минска проводят допмероприятия по профилактике преступности среди подростков
18:59 Регионы
Экс-замдиректора учебно-спортивного учреждения в Пинске осуждена за хищения и взятки
18:24 Происшествия
В Витебской области активизируют работу по обучению детей правилам безопасного поведения
18:23 Регионы
"Хатынь" стала памятником всем мирным жертвам войны и нацизма - Зельский
18:05 Общество
Первый в Беларуси фестиваль клоунов пройдет в Бобруйске
17:56 Регионы
ВИДЕО: Последние зимние пейзажи
17:54 Заголовки новостей
ВИДЕО: Соревнование лучших слесарей на МТЗ
17:53 Заголовки новостей
В Гродненской области зафиксированы первые пожары от выжигания сухой растительности
17:35 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Гособвинитель запросил обвиняемым в поджоге нотариальной конторы в Минске 6 и 8 лет лишения свободы

Происшествия 19.03.2018 | 20:01
Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гособвинитель Роман Бизюк сегодня в ходе судебных прений запросил несовершеннолетнему обвиняемому по делу о поджоге нотариальной конторы в Минске наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодого человека обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере), ст.415 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы) УК. На момент совершения преступления парень имел неснятую и непогашенную судимость за злостное хулиганство. В июне 2017 года судом Октябрьского района Минска учащийся одного из столичных колледжей был осужден по ч.2 ст.339 УК к наказанию в виде шести месяцев ограничения свободы.

В ходе первого судебного заседания по делу о поджоге нотариальной конторы совершеннолетний обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Что касается второго фигуранта, сторона обвинения предложила назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Минчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Вину он признает частично. Минчанин считает себя виноватым лишь в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Попытка поджога нотариальной конторы в Минске была предпринята в ночь на 21 сентября 2017 года. По информации МВД, у безработного минчанина при решении вопроса о наследстве возникло неприязненное отношение к нотариусу. Поэтому мужчина за деньги (обещал $200) уговорил несовершеннолетнего учащегося колледжа поджечь нотариальную контору. Тот согласился. Парень разбил камнем стекло в здании, где расположено указанное учреждение, а после бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Как следует из оглашенного прокурором обвинения, в результате было уничтожено имущество Минской городской нотариальной конторы на общую сумму более Br556.-0-

Новости по теме
Заметая следы, воришка поджег дом в Лидском районе
В Гродно при пожаре в многоэтажке эвакуированы 24 человека
﻿
Теги
Минск, поджог, хулиганство
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4086 BYN 2.413 BYN 2.418 BYN
USD
1.9636 BYN 1.965 BYN 1.967 BYN
RUB
3.4116 BYN 3.4 BYN 3.41 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
Все видео

Фотоновости

Финальный хоккейный турнир "Золотая шайба" стартовал в Орше
Все фото

Инфографика

Паводок: рекомендации населению При возникновении нештатной ситуации не теряйте самообладания и не поддавайтесь панике; звоните по телефону 101.
Вся инфографика
Президент
Юрий Голуб и Дмитрий Будилович. Фото AP - БЕЛТА "Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
Лукашенко направил приветствие участникам финальных соревнований "Золотая шайба"
Лукашенко лично поздравил Путина с победой на выборах, президенты условились провести ВГС в Минске
Политика
Александр Суриков Суриков: ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, надо развивать интеграцию
Наблюдатели от СНГ отмечают хорошее техоснащение участков на парламентских выборах в Туркменистане
Миссия наблюдателей СНГ считает президентские выборы в России легитимными и свободными
Экономика
Фото из архива Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси с начала года выросли на 10,3%
Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС
Общество
Главный приз 60-го тура игры "Удача в придачу!" разыграет музыкальный дуэт - Елена Гришанова и Дмитрий Фомич! День удачи - 20 марта! Елена Гришанова и Дмитрий Фомич разыграют 40-ю квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!
Mark Formelle наводнил Минск яркими образами: в городе снимали лукбук итальянской коллекции
"Хатынь" стала памятником всем мирным жертвам войны и нацизма - Зельский
Регионы
Фото из архива В Гродненской области 17 частным перевозчикам выданы разрешения на работу по более чем 50 маршрутам
В Минске с апреля организуются сезонные маршруты на пригородном транспорте
В Волковыске за последние четверо суток не зарегистрировано ни одного нового случая кори
Спорт
Члены команды Минск-1 ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный хоккейный турнир "Золотая шайба" стартовал в Орше
Хоккеисты "Юности" одержали третью победу подряд над "Шахтером" в плей-офф экстралиги
Белорусские гандболистки начали подготовку к продолжению квалификации ЧЕ-2018
Технологии
Всеволод Янчевский. Фото из архива Янчевский: Беларусь может стать одним из европейских центров в развитии искусственного интеллекта
Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в Беларуси новых флагманских смартфонов
IBM определила технологии, которые значительно изменят мир за пять лет
Культура
РЕПОРТАЖ: Как почувствовать себя исследователем в Национальном историческом архиве
Александр Ефремов: команда фильма "Иди и смотри" не представляла, что снимает шедевр
Четырехтомник об истории культуры Беларуси презентуют в Минске 22 марта
В мире
ЦИК России подвел предварительные итоги президентских выборов
ЕС и Великобритания достигли соглашения по переходному периоду
Госдолг США достиг нового потолка
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта
38 лучших операторов современности. Фильм "Земля. Один потрясающий день" покажут в Минске
Алкогольный напиток возрастом 2 тыс. лет найден в Китае
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия