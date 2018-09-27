Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза насосов

27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе пресечена попытка незаконного ввоза водяных насосов на сумму в Br16 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Факт нарушения таможенного законодательства установлен в пункте пропуска "Берестовица". "Транспортное средство следовало из Германии со сборным грузом: автозапчасти системы охлаждения, регулировки трансмиссии, химические вещества для анализа и очистки воды и другие. При проведении контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса в грузовом отсеке установлено наличие лишнего товара", - сообщили в Гродненской региональной таможне. В результате досмотра обнаружено 300 водяных насосов, сведения о которых в документах отсутствовали.

По факту недекларирования начат административный процесс. Наказание предусматривает штраф до 30% от стоимости товара, перемещавшегося с нарушением законодательства.-0-