Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза насосов

27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе пресечена попытка незаконного ввоза водяных насосов на сумму в Br16 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Факт нарушения таможенного законодательства установлен в пункте пропуска "Берестовица". "Транспортное средство следовало из Германии со сборным грузом: автозапчасти системы охлаждения, регулировки трансмиссии, химические вещества для анализа и очистки воды и другие. При проведении контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса в грузовом отсеке установлено наличие лишнего товара", - сообщили в Гродненской региональной таможне. В результате досмотра обнаружено 300 водяных насосов, сведения о которых в документах отсутствовали.
По факту недекларирования начат административный процесс. Наказание предусматривает штраф до 30% от стоимости товара, перемещавшегося с нарушением законодательства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.467 BYN
|2.462 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.106 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.1879 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN