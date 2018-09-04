4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грузовик под Гродно слетел с дороги и врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла на местной дороге неподалеку от агрогородка Обухово. Водитель ГАЗ, работник местного хозяйства, перевозил свиней. Успел сделать с утра несколько рейсов. В какой-то момент возле деревни Будовля грузовик повело в сторону.

"Машина снесла бетонный столбик и врезалась в дерево. Со слов водителя, мужчины 1962 года рождения, на неровном участке дороги у грузовика отказало рулевое управление", - сказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель с травмами госпитализирован.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома