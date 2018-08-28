В Березинском районе мужчина погиб под колесами собственных "жигулей"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе мужчина погиб под колесами собственной машины из-за ДТП с грузовиком, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Смертельное ДТП произошло около 17.10 27 августа на трассе Минск-Могилев. 25-летний минчанин, управляя грузовым фургоном Mercedes Benz, на 116-м км автодороги Минск - Могилев вблизи деревни Погост столкнулся со стоявшими на обочине "жигулями". Легковушка пришла в движение и наехала на 64-летнего мужчину, который со своим 17-летним сыном устранял технические неполадки в машине. В итоге владелец "жигулей" получил травмы, от которых скончался в больнице.

Березинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства ДТП. Назначены судебно-медицинская, автотехническая экспертизы.

В отношении водителя Mercedes Benz возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст.317 Уголовного кодекса).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в Березинский РОСК по адресу: г. Березино, ул. Победы, 22, или по телефону: 8 (0171) 5-52-37.-0-

Фото УСК по Минской области