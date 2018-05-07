7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 10.50 на пересечении ул.Гинтовта и ул.Городецкой. "По предварительным данным, водитель КамАЗа ехал по ул.Городецкой и не сумел остановиться на красный свет из-за возникшей неисправности тормозной системы. Из-за этого грузовик столкнулся с троллейбусом, который ехал на зеленый сигнал светофора по ул.Гинтовта в направлении ул.Всехсвятской", - проинформировали в ГАИ.

В ДТП никто не пострадал. Технический осмотр у КамАЗа отсутствует.-0-