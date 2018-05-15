15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструктор автошколы в Минске пыталась дать взятку сотрудникам ГАИ, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.
Инцидент произошел 13 мая около 15.30 на ул.Гурского. Сотрудники ГАИ остановили машину с выцветшими номерами. Выяснилось, что инструктор по вождению одной из автошкол передала управление машиной девушке-курсантке, которая окончила автошколу в апреле. Договор на дополнительные занятия не заключался, поэтому права управлять авто девушка не имеет.
"Женщина предложила взятку сотрудникам отдела ГАИ Московского РУВД Минска. Br50 и талон на заправку 20 л бензина она предлагала за непривлечение ее к административной ответственности по ч.8 ст.12 КоАП (нечитаемый, нестандартный или установленный с нарушением регистрационный знак) и по ч.1 ст.18.19 КоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления)", - рассказала Любовь Трепашко.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Московским РОСК возбуждено уголовное дело о попытке дачи взятки.-0-
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