Из поликлиники в Щучине эвакуировали из-за пожара более 100 человек

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из поликлиники в Щучине эвакуировали более 100 человек из-за пожара в рентгенологическом кабинете, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"В 19.49 1 июня поступило сообщение о пожаре в рентгенологическом кабинете поликлиники УЗ "Щучинская центральная районная больница". В результате пожара уничтожена установка для фотохимической обработки рентгеновских пленок "Ренекс УФОРП-2" (производство Россия, 2007 года выпуска), повреждена проявочная машина для обработки рентгеновских пленок Colenta Mediphot 900E (производство Австрия, 2016 года выпуска), закопчены стены, потолок в кабинете. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Администрацией объекта до прибытия подразделений МЧС из здания эвакуировано 109 человек (в том числе 5 детей в возрасте от 1 до 11 лет).

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки установки для фотохимической обработки рентгеновских пленок "Ренекс УФОРП-2".-0-