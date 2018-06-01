Уголовное дело в отношении двух работников местного ПМК возбуждено по факту пожара в миорском ФОКе

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении двух работников местного ПМК возбуждено по факту пожара на физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. "Миорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.219 УК РБ по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП "Миорское ПМК-55".Подозреваемыми по уголовному делу являются бетонщик 1962 года рождения и плотник-бетонщик 1967 года рождения, которые проводили 1 июня работы на крыше ФОКа", - проинформировала Светлана Сахарова.

К мужчинам применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователи продолжают выяснять обстоятельства пожара и сумму причиненного ущерба. Сообщение о возгорании поступило утром 1 июня. По прибытии пожарных расчетов к месту происшествия наблюдалось сильное задымление. До приезда пожарных сотрудники ФОКа - восемь человек - самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет. На ликвидации пожара были задействованы более 30 спасателей и восемь единиц пожарной аварийно-спасательной техники. По предварительным данным, возгорание произошло в районе деревянной обрешетки кровли, покрытой металлочерепицей. -0-