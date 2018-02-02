2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГБ раскрыл преступную схему экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья, сообщил сегодня в интервью журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик по итогам встречи с Президентом 1 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя КГБ, во время состоявшейся накануне встречи он доложил главе государства о том, что 24 января задержан с поличным один из руководителей лесохозяйственной отрасли в Витебской области. Взятку ему передавал предприниматель, бывшее должностное лицо Министерства лесного хозяйства. "Преступная схема заключалась в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья, фактически дров, через посреднические фирмы продавались за границу, в основном в страны Балтии. Оттуда пиломатериалы продавалась в другие государства по ценам, соответствующим продукции высокого качества", - рассказал Валерий Вакульчик.

Такса была установлена в размере от двух до пяти евро за один кубометр пиломатериалов. Всего за год таким образом за границу уходило 36 тыс. кубов.

"Возбуждено два уголовных дела по ст. 431 УК (дача взятки) и 13 по ст. 430 (получение взятки). Задержаны два предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства. Проводятся дальнейшие мероприятия и дача правовой оценки действиям должностных лиц Минслесхоза, Белорусской универсальной товарной биржи, специалисты которой не давали возможности добросовестным производителям мебели покупать пиломатериалы в Беларуси. Они вынуждены были приобретать продукцию за рубежом втридорога", - отметил председатель КГБ.

По итогам доклада об этом деле глава государства потребовал, чтобы были разработаны меры, позволяющие обеспечить прозрачную схему реализации леса за границу, исключить коррупционные проявления и обеспечить соответствующий контроль. Работу в этом плане ведет КГБ и Минлесхоз.

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