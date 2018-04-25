КГБ сообщил подробности коррупционной схемы при закупках спецодежды

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГБ раскрыл подробности коррупционной схемы при закупках спецодежды. Материал опубликован газетой "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

КГБ вскрыл масштабную коррупционную сеть в поставках спецодежды для госпредприятий "В этом году Комитетом государственной безопасности вскрыта масштабная коррупционная сеть в сфере поставок, вдумайтесь, спецодежды для госпредприятий. Что там творится, мне стыдно читать", - раскрыл подробности Александр Лукашенко.

В начале апреля в гродненской гостинице "Неман" оперативники задержали с поличным начальника отдела охраны труда "Белэнерго" А.Макаревича, который выманивал $12 тыс. у директора одной из коммерческих структур. Это была взятка за создание для фирмы условий, гарантирующих ее победу в конкурсах на закупку средств защиты по заказу госпредприятия. Далее сотрудники КГБ выяснили, что это был не единственный случай. Итогом всей операции стало возбуждение 22 уголовных дел в отношении 19 должностных лиц различных госпредприятий. В КГБ не исключают, что эти цифры могут увеличиться.

Вскрыта хорошо отработанная схема передачи взяток от коммерсантов должностным лицам крупных государственных предприятий и организаций. Руководители разного уровня за деньги содействовали закупке предприятиями крупных партий отечественной и зарубежной спецодежды, а также средств индивидуальной защиты. Расплачивались за эту продукцию бюджет и сами предприятия, объявлявшие конкурсы на поставку спецовок, касок и респираторов. Победителями в них неизменно оказывались одни и те же коммерческие структуры по причине подгонки условий конкурсов под конкретную продукцию таким образом, чтобы у конкурентов не было возможности победить. Победители отгружали в адрес заводов и комбинатов свой товар, а должностные лица, намеренно подтасовавшие условия конкурсов, клали в карман от $50 до $15 тыс.

В большинстве случаев инициаторами "конкурсного сговора" выступали начальники отделов и управлений, экономисты и бухгалтеры, другие должностные лица государственных предприятий. Именно они предлагали представителям коммерческой структуры обеспечить безусловные победы в конкурсах на поставку спецодежды и средств защиты. В противном случае обещали создать бизнесменам непреодолимые искусственные препятствия.

Всего в уголовных делах фигурируют более 20 различных государственных предприятий, среди которых Мозырский НПЗ, "Гродно Азот", "СветлогорскХимволокно", "Красносельскстройматериалы", "Минскводоканал", филиалы "Белоруснефти" и Белорусской железной дороги.

Взятки их представителям передавались как минимум с 2013 года. Причем для коммерсантов это занятие постепенно превратилось в необходимое условие ведения бизнеса. Об этом говорит отлаженность коррупционного механизма. "За каждым из 14 региональных представителей фирмы была закреплена определенная "зона ответственности" по передаче взяток. Каждый из них ежеквартально истребовал из центра конкретные суммы для "благодарности" должностным лицам - так же обыденно, как запрашивал деньги на моющие средства для офисных туалетов. Всего, как установлено на данный момент КГБ, с 2013 года на взятки руководством фирмы было выделено свыше свыше $1,5 млн", - пишет газета.

Мера пресечения в виде содержания под стражей к руководителям коммерческой структуры не применялась. Как сообщили газете в КГБ, это решение принято по двум причинам. Во-первых, они полностью раскаялись и активно сотрудничают со следствием. Во-вторых, это сделано для того, чтобы не нарушалась управляемость возглавляемых ими предприятий. По той же причине, для обеспечения бесперебойной работы трудовых коллективов, не арестовывались счета коммерческих предприятий. На имущество и другие активы задержанных должностных лиц наложен арест.-0-