КГК Гродненской области выявил факты необоснованного получения пособия по уходу за инвалидом

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В регионе выявлены факты необоснованного получения пособия по уходу за инвалидом. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов КГК Гродненской области Татьяна Слабыш, передает корреспондент БЕЛТА.

Комитет государственного контроля изучил ход реализации государственной программы по социальной защите и содействию занятости населения в Гродненской области.

"Как показали контрольные мероприятия в разрезе районов области, не все задачи программы выполняются. Например, не уделяется должное внимание временной занятости путем организации общественных работ, самозанятости населения через предоставление субсидий для ремесленной и предпринимательской деятельности", - отметила Татьяна Слабыш. По ее словам, также не всегда на должном уровне организовано обучение и переобучение безработных.

Выявлены факты незаконного и необоснованного получения пособия по уходу за инвалидом или лицом, достигшим 80-летнего возраста. В Волковысском и Берестовицком районе люди, получающие такое пособие, находились за пределами страны от 15 дней до 1,5 месяца. В 61 подобном случае за 2016-2017 годы было выплачено свыше Br170 тыс. пособий.

Были установлены нарушения бюджетного законодательства при проведении госзакупок товаров, работ и услуг. В ряде случаев товары приобретались по завышенным ценам. Выявлены факты бесхозяйственности, а также нарушения исполнительной и трудовой дисциплины.

По результатам проверочных мероприятий были установлены нарушения бюджетного законодательства на сумму Br230 тыс., неэффективного использования на Br1,3 млн, сэкономлено бюджетных средств на сумму около Br1,2 млн.

К административной ответственности привлечены 19 должностных лиц, к дисциплинарной - свыше 90. В том числе три человека были освобождены от занимаемых должностей. Возбуждено одно уголовное дело.-0-