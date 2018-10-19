КГК выявил нарушения организации питания пациентов в больницах Витебской области

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил нарушения в организации питания пациентов в учреждениях здравоохранения региона, сообщили БЕЛТА в КГК.

Результаты контрольно-аналитических мероприятий по организации питания в больницах области были рассмотрены на заседании коллегии. "Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточной работе руководителей учреждений здравоохранения по повышению эффективности контроля за качеством питания пациентов", - отметили в ведомстве.

В частности, установлены факты применения различных норм сырья при закладке ингредиентов в блюда, завышения цены и количества пищи, а также включения в расчеты расходов на питание в день одного пациента тех продуктов, которые не предусмотрены законодательством. Нарушались порядок учета пищевых продуктов и технология приготовления блюд. Не соблюдались требования к санитарному состоянию объектов, технологическому оборудованию и инвентарю, хранению пищи.

Кроме того, выявлено несоблюдение требований законодательства при государственных закупках. Так, цены на некоторые продукты были увеличены на 1,4-24% к первоначальной договорной цене. В отдельных случаях поставщики изменяли количество поставленных продуктов более чем на 10%, что является нарушением закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Не выполнялись и рекомендации Министерства антимонопольного регулирования и торговли: для принятия решения о корректировке цены договора поставщику необходимо подтвердить такое изменение официальными документами (например, расчетом либо калькуляцией цен приобретаемого сырья, официальным письмом от производителя товара, таможенной декларацией).

Учреждения здравоохранения, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, устранили допущенные нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечены 18 человек.

По итогам рассмотрения вопроса организации питания в учреждениях здравоохранения внесены предложения по корректировке действующего законодательства. Речь идет о пересмотре и актуализации Министерством здравоохранения нормативных правовых актов, относящихся к бюджетному финансированию питания пациентов, а также о разработке Министерством антимонопольного регулирования и торговли нормативно-технологического документа для организации питания в государственных учреждениях.-0-