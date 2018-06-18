Легковушка сбила ребенка в Дрогичинском районе

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе водитель легкового автомобиля сбил ребенка, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июня около 19.50 в деревне Брашевичи. По предварительной информации, местный житель 1986 года рождения управлял автомобилем "Фольксваген Гольф". Неожиданно на проезжую часть выбежал ребенок 2015 года рождения. Водитель не смог избежать наезда. В результате пострадавший получил телесные повреждения. Он госпитализирован в реанимационное отделение Дрогичинской райбольницы.

Проводится проверка. Водитель в момент происшествия был трезвым.-0-