Легковушка сбила ребенка в Дрогичинском районе

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе водитель легкового автомобиля сбил ребенка, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июня около 19.50 в деревне Брашевичи. По предварительной информации, местный житель 1986 года рождения управлял автомобилем "Фольксваген Гольф". Неожиданно на проезжую часть выбежал ребенок 2015 года рождения. Водитель не смог избежать наезда. В результате пострадавший получил телесные повреждения. Он госпитализирован в реанимационное отделение Дрогичинской райбольницы.
Проводится проверка. Водитель в момент происшествия был трезвым.-0-
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