Мать и сын погибли при пожаре в Пинском районе

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре погибли мать и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в деревне Качановичи поступило в дежурную часть 23 апреля около 2.30. Пожар произошел в деревянном доме, принадлежавшем местной жительнице 1937 года рождения. Стихия уничтожила кровлю, перекрытия и имущество. В огне погибли хозяйка дома и ее сын 1973 года рождения.

В настоящее время устанавливается причина пожара. Специалисты склоняются к двум основным версиям - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или же неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего мужчины.-0-

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