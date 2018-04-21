21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на складе в Минске в микрорайоне Зеленый Луг по адресу Лукьяновича,10, работают подразделения МЧС, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
По данным на 9.26, пожар локализован, ведутся работы по его ликвидации. Пострадавших нет.
Загорание произошло на территории Опытно-механического завода, горел строительный мусор на площади около 50 кв. м. -0-
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