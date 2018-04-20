20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
"Сообщение о горящей траве поступило спасателям 19 апреля в 15.55. В поле у деревни Дроздино было обнаружено обгоревшее тело 55-летнего мужчины. Основная рассматриваемая версия пожара - выжигание сухой растительности", - проинформировали в МЧС.
Всего за прошедшие сутки работники МЧС получили 15 сообщений о пожарах в экосистемах Беларуси.
Спасатели напоминают об осторожности при наведении порядков на приусадебных участках. "Ни в коем случае нельзя жечь траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, палы могут быть опасны и для человека. Не стоит оставлять огонь без присмотра, также необходимо тщательно тушить окурки и спички перед тем, как выбросить их, - посоветовали в МЧС. - Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но делать это лучше только в безветренную погоду. Костры нужно разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы".
Следить за ситуацией с пожарами в экосистемах можно с помощью интерактивной карты на сайтах МЧС и БЕЛТА, а также в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом".-0-
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