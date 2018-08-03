Медсестру хосписа приговорили к трем годам колонии за хищение психотропов

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес приговор в отношении медсестры ГУ "Больница паллиативного ухода "Хоспис" по уголовному делу о совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Обвиняемая отражала использование особых опасных наркотических веществ и опасных психотропных веществ в медицинской документации, но не выполняла назначения врача по их введению и передаче для употребления тяжелобольным пациентам. Медсестра совершила хищение четырех шприцов с жидкостью, содержащей в своем составе диазепам, а также шприца с жидкостью, содержащей морфин. Кроме того, она незаконно без цели сбыта приобрела в хосписе таблетки и ампулы, содержащие в своем составе трамадол и диазепам, и хранила их по месту жительства.

Обвиняемая признала вину. Согласно ее показаниям, если больной умирал до введения лекарства, которое уже было набрано в шприц, она указывала иное время смерти, а набранное наркотическое средство или психотропное вещество в шприце забирала себе. Всего имело место пять таких случаев, в связи с чем по месту ее жительства и были обнаружены четыре шприца с диазепамом и один шприц с морфином. Имели место случаи, когда родственники умерших дома пациентов приносили выписанные ранее больным наркотические средства и психотропные вещества, и она забирала их себе. Эти наркотики и психотропы медсестра похищала для своего лечения, так как у нее диагностировано онкологическое заболевание.

Обвиняемая признана виновной в хищении наркотических средств, психотропных веществ, совершенном лицом, которому указанные средства вверены в связи с его служебным положением, профессиональной деятельностью в отношении особо опасных наркотических средств, а также в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, без конфискации имущества, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-