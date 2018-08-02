2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наркодилера с крупной партией психотропа задержали в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"Операцию по изобличению распространителя спайса на территории Гомеля провели оперативники наркоконтроля областного милицейского управления совместно с коллегами из Советского РОВД, сотрудниками Госавтоинспекции и бойцами ОМОНа", - отметил Виталий Пристромов.

По оперативной информации, 22-летний житель Гомельского района занимался розничной реализацией психотропных веществ. Причем работал одновременно на два интернет-магазина, которые и снабжали его товаром. В его обязанности входило распространение наркотиков путем закладок.

В ночь на 1 августа автомобиль, за рулем которого находился наркодилер, остановили сотрудники ГАИ. При личном обыске и осмотре машины правоохранители обнаружили 46 полимерных пакетов с порошкообразным веществом внутри. "В изъятом мобильном телефоне были обнаружены отчеты о местах расположения тайников не только в Гомеле, но и в Минске. Также задержанный планировал сделать закладки в Речице", - рассказал Виталий Пристромов. Оперативники проверили координаты схронов в областном центре и нашли в них еще четыре свертка. Общий вес изъятого психотропа составил 16 г.

По месту жительства мужчины милиционеры обнаружили два пакета с марихуаной общим весом 3 г, пакет с наркотиком альфа-PVP весом 15 г, а также весы, фасовочный материал. Данные о том, что это наркотические вещества, подтверждены исследованиями экспертов.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий по факту хранения и распространения наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси. Подозреваемый задержан.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома