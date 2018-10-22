Минчанин держал на балконе кабана, чтобы не было скучно

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин держал на балконе квартиры по пр.Пушкина кабана. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома со ссылкой на официального представителя Фрунзенского РУВД Минска Наталью Оскирко, сообщает БЕЛТА.

В одну из жилищно-эксплуатационных служб Фрунзенского района Минска стали поступать жалобы от жильцов одного из домов по пр.Пушкина, что у соседа живет кабан, который мешает спокойному проживанию.

Представители ЖЭС и сотрудники милиции, которые прибыли на место, установили, что действительно в квартире у 45-летнего неработающего мужчины на балконе живет кабан. Как пояснил хозяин животного, "он приобрел его на рынке, чтобы не было скучно, так как в квартире живет один".

Представителями ЖЭС в отношении мужчины был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности по ст. 21.16 КоАП (нарушение правил пользования жилыми помещениями).-0-