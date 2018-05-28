28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин на даче в Пуховичском районе выращивал коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Задержали 30-летнего мужчину на даче в д.Заречаны. "При осмотре дома оперативники обнаружили потайную комнату, которую он приспособил для выращивания. Мужчина оборудовал помещение системами освещения, вентиляцией, полива и поддержания соответствующей температуры", - рассказали в УВД. Сотрудники наркоконтроля изъяли около 200 г марихуаны, три куста конопли в горшках, а также лампы, кулер и приспособление для употребления наркотика.
Сейчас устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-
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