Минчанин на минивэне сбил лошадь в Пуховичском районе

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе 75-летний пенсионер на минивэне сбил лошадь, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла около 19.00 на 44-м км трассы Минск - Гомель у деревни Энергия. "Минчанин на Volkswagen Touran ехал в направлении Минска. Он врезался в лошадь, которая выбежала на проезжую часть, - рассказал Сергей Чеботарев. - Пенсионер получил травмы и был госпитализирован. Лошадь погибла".
Водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности.-0-
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