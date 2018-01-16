Минчанин привозил из России и распространял особо опасные психотропы

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин привозил психотропы из России и прятал их в тайниках в Минском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

Управление СК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего минчанина, которого задержала милиция во время раскладывания закладок в Минском районе. Он обвиняется в незаконном обороте особо опасных психотропов, в том числе в их перевозке через белорусскую границу.

Расследованием установлено, что обвиняемый устроился в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ в качестве "минера". В мессенджере "оператор" указывал ему координаты мест с наркотиками весом сначала по 10-20 г, а затем и с большим количеством - от 500 г, которые он фасовал на более мелкие партии и раскладывал в различных местах Минского района. "Через некоторое время ему предложили "повышение". На своем авто он поехал в Москву, где забрал закладку весом в 1 кг. Возвратившись, прямо в автомобиле он расфасовал психотропы на разные по весу партии. По указанию работодателя часть из них он разложил в тайники в лесу в Минском районе. Остальные свертки с альфа-PVP общей массой почти 600 г были изъяты при обыске в автомобиле", - рассказала Татьяна Белоног.

В ходе следственных действий с участием задержанного были установлены места всех тайников. Их содержимое весом в 500 г изъято.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном перемещении через границу Беларуси особо опасных психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 328-1 УК), незаконном обороте наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, группой лиц, лицом, ранее совершившим аналогичное преступление (ч. 3 ст. 328 УК).

Мера пресечения в отношении обвиняемого не изменялась - он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-