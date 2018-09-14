Минчанин украл из фонтана распылители и сдал их в пункт вторсырья

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина украл из фонтана распылители и сдал их в пункт вторсырья, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД столицы Елена Свиридова.

Мужчина похитил из фонтана, расположенного на ул. Парижской коммуны пять распылителей стоимостью Br1250. Позже было установлено, что отсюда же он украл еще три насадки общей стоимостью более Br1000. "Правоохранители установили, что хищение совершил ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний житель столицы. Сотрудниками милиции также было установлено, что украденные распылители мужчина сдал в пункт заготовки вторсырья", - рассказала Елена Свиридова.

Центральное (Минска) РОСК ведет предварительное расследование. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205 УК (кража), предусматривающей наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-