Минчанин забрался на вагон и получил электротравму

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин забрался на вагон поезда и получил электротравму, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в Минском отделе внутренних дел на транспорте, 22-летний парень отдыхал с друзьями на даче у станции Степянка, употребляли спиртное. "Вечером молодой человек вышел на улицу и заметил стоящий грузовой поезд. Он забрался на один из вагонов и поднял вверх руку. В результате от пламени электрической дуги парень получил ожоги и упал на землю", - проинформировали в милиции.
Молодой человек был госпитализирован с комбинированной травмой (электротравма IV степени тяжести, поражение высоковольтным электричеством, электротермические ожоги тела, открытая черпно-мозговая травма легкой степени). Сейчас он находится в ожоговом отделении БСМП.-0-
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