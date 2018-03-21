Миноблсуд ужесточил наказание водителю, сбившему насмерть девочку в Червенском районе

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело о ДТП со смертью ребенка, ужесточил наказание виновнику, сообщила БЕЛТА помощник председателя суда Юлия Корзун.

Миноблсуд изменил приговор суда первой инстанции. Обвиняемый приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на пять лет. Также увеличен размер компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

В январе суд Червенского района вынес более мягкое наказание: два года шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.

ДТП произошло 18 августа около 20.40 на автодороге М4 Минск-Могилев. Водитель на Toyota RAV4 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2009 года рождения, которая переходила дорогу со старшей сестрой. От полученных травм та погибла на месте происшествия. Действия водителя были квалифицированы по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-