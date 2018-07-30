Минские таможенники обнаружили в посылке из Нидерландов пистолет

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможни "Минск-2" во взаимодействии с сотрудниками службы авиационной безопасности Национального аэропорта Минск обнаружили огнестрельное оружие в международном почтовом отправлении, прибывшем из Нидерландов. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
Очертания оружия показала сканограмма. Это послужило основанием для направления посылки на таможенный досмотр. В результате был обнаружен мушкет из дерева и металла длиной 49,5 см и весом около 1,3 кг. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что гладкоствольный дульнозарядный пистолет с колесцовым замком является стрелковым огнестрельным оружием.
Материалы дела для дальнейшей проверки переданы в Следственный комитет Октябрьского района Минска. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3222 BYN
|2.319 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9916 BYN
|1.988 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1724 BYN
|3.165 BYN
|3.17 BYN