Минские таможенники обнаружили в посылке из Нидерландов пистолет

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможни "Минск-2" во взаимодействии с сотрудниками службы авиационной безопасности Национального аэропорта Минск обнаружили огнестрельное оружие в международном почтовом отправлении, прибывшем из Нидерландов. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Очертания оружия показала сканограмма. Это послужило основанием для направления посылки на таможенный досмотр. В результате был обнаружен мушкет из дерева и металла длиной 49,5 см и весом около 1,3 кг. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что гладкоствольный дульнозарядный пистолет с колесцовым замком является стрелковым огнестрельным оружием.

Материалы дела для дальнейшей проверки переданы в Следственный комитет Октябрьского района Минска. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь.-0-