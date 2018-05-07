Минздрав проводит внутреннюю проверку по факту смерти девочки из Брагина

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения проводит внутреннюю проверку по факту смерти девочки из Брагина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Трагический случай взят на личный контроль министра здравоохранения Валерия Малашко. На месте работала комиссия ведомства. Причина смерти устанавливается.

Министерство здравоохранения выражает соболезнование семье умершей девочки.

Школьница почувствовала себя плохо в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Птичь". Она жаловалась на тошноту, боль в груди и высокую температуру. После ухудшения состояния была госпитализирована в реанимацию Петриковской районной больницы, где скончалась.-0-