Мнимая полковник милиции УВД Могилевского облисполкома приговорена за мошенничество к 10 годам тюрьмы

7 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева приговорил мнимую полковника милиции УВД Могилевского облисполкома за мошенничество к 10 годам тюрьмы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном суде.

Женщина под предлогом оказания помощи в приобретении квартир, автомобилей и иными вымышленными предлогами, завладела имуществом граждан в особо крупном размере. Для создания видимости собственной благонадежности и значимости она представлялась потерпевшим заместителем начальника УГАИ УВД Могилевского облисполкома в специальном звании "подполковник милиции", а в дальнейшем - "полковник милиции". При этом она демонстрировала на себе форменное обмундирование со знаками отличия сотрудника органа внутренних дел, приобретенное в спецмагазине. Таким образом, мошенница самовольно присвоила себе звание и власть должностного лица, совершив с их использованием покушение на завладение имуществом потерпевших в особо крупном размере и подстрекательство к даче взяток.

Могилевчанка признана виновной в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно, в особо крупном размере; в покушении на мошенничество, совершенном повторно, в особо крупном размере; в подстрекательстве к даче взятки, совершенном повторно, лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное ст.431 УК; в самовольном присвоении звания и власти должностного лица, сопряженном с совершением на этом основании общественно опасных действий, содержащих признаки преступления.

По совокупности преступлений женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией всего имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-