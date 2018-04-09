Могилевчанин занимался поставкой наркотиков из России

9 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители задержали двух активных участников околофутбольного движения. У одного из них изъяты наркотики, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Выйти на наркодельца удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение международного канала поставки наркотических средств и психотропных веществ из России. Сотрудники 11-го управления ГУБОПиК МВД установили, что активные участники молодежного околофутбольного движения одного из футбольных клубов Беларуси причастны к незаконному обороту наркотиков. По имеющейся информации, молодые люди, работая в России охранниками в ночных клубах Санкт-Петербурга, занимались поставкой наркотических средств и психотропных веществ в Беларусь.

В Могилеве 7 апреля были задержаны два активных участника движения. У одного из них, 25-летнего могилевчанина, в ходе личного досмотра обнаружено и изъято примерно 22 гр особо опасного психотропного вещества амфетамина. Также он хранил при себе около 40 гр неустановленного вещества (предположительно гашиша) для дальнейшего распространения в молодежной среде.

Задержанный ранее судим за различные преступления, среди которых грабежи, кража, мошенничество и хулиганство. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 328 УК, которая предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-