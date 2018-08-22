Мотоциклист приговорен к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП с беременной женщиной

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска приговорил мотоциклиста, виновного в смертельном ДТП, к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Минчанин 9 апреля ехал на мотоцикле по столичному проспекту Независимости со скоростью не менее 108 км/ч. В какой-то момент мотоцикл занесло, он опрокинулся на проезжую часть. Беременная пассажирка упала, затем столкнулась с автомобилем, стоявшим в попутном направлении. Женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых позже умерла.

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-