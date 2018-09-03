3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист в Минске уходил от погони ГАИ и попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОГАИ Центрального РУВД ночью 2 сентября на пересечении улиц Немига и Городской Вал попытались остановить мотоциклиста на Yamaha. Водитель, 20-летний неработающий минчанин, не выполнил требования сотрудника ГАИ об остановке и направился по ул.Немига в направлении проспекта Машерова, а затем по улицам Куйбышева, Сурганова, Академической, Столетова и Запорожской. "Двигаясь по ул.Радиальной в направлении Партизанского проспекта, мотоциклист на пересечении с ул.Челюскинцев из-за несоблюдения ПДД попал в аварию, в результате которой получил телесные повреждения различных степеней тяжести и был госпитализирован", - отметили в ГУВД.

Во время погони нарушитель выскакивал на тротуар и на встречную полосу, неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения. По всему маршруту преследования сотрудник ГАИ неоднократно подавал сигналы об остановке. На автомобиле ГАИ были включены проблесковые маячки синего и красного цветов, а также подавался специальный звуковой сигнал. Мотоциклист ехал с превышением скорости. "Установлено, что с момента получения права управления транспортным средством он неоднократно нарушал ПДД, за что привлекался к установленной законодательством ответственности. В 2016 году он был лишен прав сроком на один год после того как, двигаясь по ул.Ванеева, не выполнил законные неоднократные требования сотрудника ГАИ об остановке. Тем самым он тогда инициировал преследование, которое, к слову, завершилось благополучно: нарушитель был обнаружен на парковке одного из столичных магазинов", - рассказали в ГУВД.

Проводится проверка. Действиям водителя дается правовая оценка.-0-