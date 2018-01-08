8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мусоровоз насмерть сбил велосипедистку в Скиделе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня утром. Мусоровоз со стороны автодороги М6 двигался в направлении д.Партизанская. "Автомобиль сбил 55-летнюю женщину, которая переезжала на велосипеде ул.Ленина, и отбросил ее на обочину. Велосипедистка скончалась на месте", - проинформировали в ГАИ.
Управлением СК по Гродненской области возбуждено уголовное дело. Причина произошедшего устанавливается.-0-
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