Мужчина погиб под колесами микроавтобуса в Могилевском районе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе под колесами микроавтобуса погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Смертельная авария произошла 10 октября около 20.20. "Минчанин за рулем "Фольксвагена" у деревни Сумароково сбил 32-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть вне перехода. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте", - рассказали в ГАИ.
Световозвращающими элементами пешеход обозначен не был. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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