Мужчина попал под поезд в Пружанском районе

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе местный житель попал под колеса поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Лясы. Электропоездом сообщением Брест-Барановичи был травмирован мужчина. По предварительной информации, в этот момент он сидел на краю перрона. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в Пружанскую районную больницу. Врачи больше суток боролись за жизнь пациента, однако он скончался.
Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 54-летний житель деревни Новые Засимовичи. Он нигде не работал, проживал один.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.-0-
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