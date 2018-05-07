Мужчина попал под поезд в Пружанском районе

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе местный житель попал под колеса поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Лясы. Электропоездом сообщением Брест-Барановичи был травмирован мужчина. По предварительной информации, в этот момент он сидел на краю перрона. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в Пружанскую районную больницу. Врачи больше суток боролись за жизнь пациента, однако он скончался.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 54-летний житель деревни Новые Засимовичи. Он нигде не работал, проживал один.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.-0-