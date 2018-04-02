Мужчина с ножом напал на 90-летнюю витебчанку у нее дома и забрал ее деньги

2 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Мужчина напал на 90-летнюю витебчанку у нее дома и под угрозой ножа забрал деньги. Подробности преступления корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Женщина 1928 года рождения заявила в милицию о произошедшем сразу же, в день нападения. Пенсионерка рассказала, что 1 апреля около 11.30 в ее незапертый дом проник неизвестный мужчина и, угрожая ножом, открыто похитил кошелек, в котором было более Br1 тыс.

Сотрудники уголовного розыска РОВД и УВД по подозрению в совершении преступления задержали неработающего, ранее судимого жителя Смоленской области 1986 года рождения.

Городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) УК Беларуси. Часть похищенных денег изъята.-0-