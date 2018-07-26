Нападавший на женщин в минском микрорайоне Серебрянка приговорен к 15 годам колонии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападавший на женщин в микрорайоне Серебрянка в Минске приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Суд Ленинского района Минска признал мужчину виновным в том, что он угрожал потерпевшим насилием и убийством. Он также признан виновным в совершении полового сношения вопреки воле потерпевшей с угрозой применения насилия и совершении иных действий сексуального характера, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Обвиняемому назначен штраф в размере более Br306, а также дополнительное наказание в виде конфискации имущества. В счет материальной компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших будет взыскано Br11 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, нетрезвый мужчина в ночь на 5 и 6 января, а также на 1 февраля у лесопарковых зон в районе улиц Якубова и Малинина нападал с ножом на женщин, чтобы завладеть их имуществом. В первом случае он также изнасиловал потерпевшую. В двух последующих похитить деньги у жертв он не смог, так как опасался, что его задержат очевидцы, и скрылся. Кроме того, фигурант требовал от одной из пострадавших молчать под угрозой убийства. Во время личного обыска у него был обнаружен кухонный нож. Мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном.-0-