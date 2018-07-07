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Неизвестный поджег три автомобиля в Минске

Происшествия 07.07.2018 | 10:52
Фото УСК по г. Минску
Фото УСК по г. Минску

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту поджога трех автомобилей в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел сегодня около 5.40 во дворе жилых домов на ул.Омельянюка. "В ходе осмотра обнаружены три канистры под автомобилями, подвергшимися возгоранию, и еще одна невоспламенившаяся канистра с жидкостью под днищем транспортного средства. По периметру площадки разбросаны туши птиц, красящиеся вещества и иные предметы", - рассказали в СК.

Следственно-оперативная группа продолжает работу. Граждан, обладающих информацией о поджоге, просят обратиться в УСК по Минску: 8(017)389-55-55.-0-

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Теги
автомобиль, Минск, поджог, Следственный комитет
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