Неизвестный поджег три автомобиля в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту поджога трех автомобилей в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел сегодня около 5.40 во дворе жилых домов на ул.Омельянюка. "В ходе осмотра обнаружены три канистры под автомобилями, подвергшимися возгоранию, и еще одна невоспламенившаяся канистра с жидкостью под днищем транспортного средства. По периметру площадки разбросаны туши птиц, красящиеся вещества и иные предметы", - рассказали в СК.

Следственно-оперативная группа продолжает работу. Граждан, обладающих информацией о поджоге, просят обратиться в УСК по Минску: 8(017)389-55-55.-0-