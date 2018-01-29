Неработающий мужчина за полчаса ограбил два магазина бытовой техники в Витебске

29 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске молодой неработающий мужчина буквально за полчаса ограбил два магазина бытовой техники. Подробности корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Два сообщения о мужчине, который похищает товары с прилавка, поступили Первомайский РОВД 26 января с разницей в 10 минут. Так, в 16.15 администрация магазина "Электросила" (ООО "Электросервис и Ко") заявила, что один из посетителей похитил с прилавка наушники за Br42,9, а в 16.25 с аналогичным заявлением к правоохранителям обратилась администрация магазина "Корона Техно" (ООО "Табак Инвест"). Здесь мужчина прихватил ноутбук стоимостью около Br1,7 тыс. Преступления были совершены в торговых объектах расположенных по пр. Строителей с разницей примерно в 35 минут.

"Магазины находятся рядом. В первом торговом объекте мужчина взял с прилавка наушники и смог их вынести, минуя охранника. Этого ему показалось мало, и он буквально сразу же ограбил второй магазин. Причем ноутбук грабитель засунул под одежду. На выходе из торгового зала сработала сигнализация, и вдогонку за мужчиной бросился охранник. Пытаясь скрыться от преследователя, грабитель забежал на стройку, где его и задержали рабочие, которые стали свидетелями погони", - рассказал Виталий Сапроненко.

Мужчина был передан прибывшим на место милиционерам. Задержанный - неработающий 1990 года рождения, ранее судимый, который сейчас находится на так называемой домашней химии. По словам свидетелей, мужчина был не совсем адекватен (возможно, находился под воздействием наркотиков).

Городским отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела за грабеж (ч.1 ст.206 УК). С торговых объектов изъяты записи камер видеонаблюдения, ведутся следственные действия.-0-