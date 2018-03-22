В Березинском районе мужчина убил пенсионерку и спрятал тело в погребе

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Березинским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве местной жительницы, тело которой обнаружено в погребе ее дома. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Пенсионерку больше недели не видели родственники и сообщили об ее исчезновении в милицию. "Во время поисковых мероприятий тело женщины с травмами было обнаружено в погребе ее дома 9 марта. Следователи совместно с милицией и специалистами Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр дома, дворовой территории. Были допрошены соседи, родственники и другие жители деревни. Согласно полученным данным, травмы на теле женщины криминального характера, - проинформировала Татьяна Белоног. - По подозрению в убийстве был задержан 44-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель".

Установлено, что мужчина периодически жил у женщины и помогал ей по хозяйству. "На допросе он пояснил, что в конце февраля в доме между ними произошел конфликт из-за замечания, которое сделала ему женщина по поводу невыполненной домашней работы. В результате ссоры он нанес ей удары топором, а тело потом спрятал в погребе дома. Соседям мужчина сказал, что хозяйка уехала в больницу, а он присматривает за домом", - рассказала Татьяна Белоног.

Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.-0-