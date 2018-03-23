Обрушение здания произошло в Станьково

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв и обрушение здания произошло в д.Станьково в Дзержинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Спасатели получили сообщение о взрыве и обрушении здания сегодня в 15.53. По оперативной информации, обрушилась часть здания Г-образной формы бывшей военной части. По предварительным данным, при обрушении пострадал проходивший мимо мужчина 1988 года рождения, он с предварительным диагнозом "перелом голени" госпитализирован.

"О происшествии сообщили очевидцы. На месте работают 13 единиц техники, а также кран и кинологи Республиканского отряда специального назначения МЧС. Устанавливается наличие пострадавших", - проинформировала Анастасия Швайбович.-0-