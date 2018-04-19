19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемые по делу Коржича сержанты признают вину частично. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они частично признают вину - не признают то, что их действия довели Коржича до самоубийства. Также не признают тот факт, что покупавшиеся безвозмездно продукты являлись взяткой им как должностным лицам", - отметил Олег Шандарович.

В частности, Коржич заплатил сержанту - командиру своего отделения - за разрешение пользоваться телефоном Br40, ему же он передал еще Br30 за то, что не будет применять физическое насилие, освободит от хозработ и оградит от выполнения команд и незаконных требований других сержантов. Еще Br20 обвиняемый получил от Коржича в качестве отступных за то, что тот находился на лечении.

Действия трех сержантов в Печах привели к самоубийству Александра Коржича - СК По мнению следствия, противоправные действия трех сержантов 3-й учебной танковой роты воинской части 43064 72-го ОУЦ в отношении подчиненных им военнослужащих привели к самоубийству рядового Александра Коржича.

Олег Шандарович подчеркнул, что по делу допрошены сотни военнослужащих, получены заключения всех экспертиз, проведены другие следственные и процессуальные действия. "Выводы о доведении до самоубийства рядового Коржича сделаны на основании показаний потерпевших и свидетелей, обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения тела, - это отсутствие следов борьбы, ограниченное пространство вентиляционной камеры, целостность формы солдата и ее относительная чистота. Также следствие основывается на выводах судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти Коржича, результатах следственного эксперимента и других материалах дела", - сказал начальник главного следственного управления.

Согласно заключению эксперта, кроме странгуляционной борозды на шее, которая могла образоваться при затягивании петли под действием веса собственного тела, каких-либо других прижизненных телесных повреждений на теле солдата не обнаружено. "Кроме того, в ходе расследования не установлено ни мотивов, ни самой возможности совершения его убийства. Квалификация действий обвиняемых по ч.3 ст.455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) связано с тем, что они являлись по отношению к Коржичу начальниками и, систематически превышая власть, совершили противоправные действия, повлекшие самоубийство", - проинформировал Олег Шандарович.

Он добавил, что продолжается расследование уголовных дел в отношении командира роты старшего лейтенанта Суковенко и старшины роты прапорщика Вирбала. По результатам следствие даст уголовно-правовую оценку.-0-