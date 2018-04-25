Обвиняемые по делу о порче 170 т мяса на Гомельском мясокомбинате приговорены к срокам до 6 лет

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемые по делу о порче 170 т мяса на Гомельском мясокомбинате приговорены к срокам от 1 года 6 месяцев до 6 лет лишения свободы, сообщила БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Бывший директор предприятия признан виновным в служебной халатности, злоупотреблении служебными полномочиями. Он приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 тыс. БВ, что составляет Br24,5 тыс. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Его бывшего заместителя по производству суд признал виновным в этих же преступлениях. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 750 БВ, что составляет более Br18 тыс. Он также лишен права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Бывшая и.о. начальника управления ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома признана виновной в бездействии должностного лица. Она приговорена к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 БВ, что составляет более Br7 тыс. Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия также признан виновным в бездействии должностного лица, занимающего ответственное положение. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Что касается других фигурантов, они приговорены в срокам от 2 до 5 лет лишения свободы.

В пользу ОАО "Гомельский мясокомбинат" в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с обвиняемых будет взыскано более Br681 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате в 2015 году привело к порче более 170 т мяса.-0-