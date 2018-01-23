Обвиняемый по делу о гибели роупджампера приговорен к 3 годам лишения свободы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор обвиняемому по делу о гибели роупджампера, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК Беларуси (причинение смерти по неосторожности). Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По приговору суда обвиняемому назначено именно то наказание, которое просила сторона государственного обвинения в судебных прениях.

Кроме того, с обвиняемого в пользу отца погибшего роупджампера будет взыскано в счет материальной компенсации морального вреда Br60 тыс., в пользу сестры погибшего - Br30 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мера пресечения обвиняемого до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу в зале суда.

По словам отца погибшего парня, справедливость восторжествовала, но на душе у него спокойно не стало. "Я потерял сына, и ни одно даже самое суровое наказание не успокоит мою душу. Я потерял молодого, здорового, красивого, умного, воспитанного сына, которого любил весь город", - сказал он в общении с журналистами.

К рассмотрению дела суд приступил 8 января. На первом судебном заседании молодой человек вины не признал. В ходе допроса он пояснил, что в свое время окончил месячные курсы промышленного альпинизма. Он планировал получить нужную квалификацию, позволяющую ему в будущем оказывать соответствующие услуги. Молодой человек также был заинтересован в популяризации такого вида деятельности, как организация прыжков.

Роупджампер погиб в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков, индивидуальный предприниматель, не зафиксировал на вытяжной трубе веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также он не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате 27-летний житель Солигорска погиб.-0-