Очевидцы сообщили о возгорании кабины дизель-поезда в Кобринском районе

Пользователи соцсетей сообщили о воспламенении кабины дизель-поезда, следовавшего по маршруту Брест-Пинск. Это произошло возле деревни Городец Кобринского района.

По сведениям МЧС, возгорание произошло примерно в 19-50 в кабине хвостовой части состава. Пассажиры и сотрудники железной дороги самостоятельно покинули состав. Спасатели оперативно потушили пламя.

В дизель-поезде оказался поврежден моторный отсек, пострадавших нет.

Точную причину пожара установят эксперты.