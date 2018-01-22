Очевидцы сообщили о возгорании кабины дизель-поезда в Кобринском районе

Пользователи соцсетей сообщили о воспламенении кабины дизель-поезда, следовавшего по маршруту Брест-Пинск. Это произошло возле деревни Городец Кобринского района.
По сведениям МЧС, возгорание произошло примерно в 19-50 в кабине хвостовой части состава. Пассажиры и сотрудники железной дороги самостоятельно покинули состав. Спасатели оперативно потушили пламя.
В дизель-поезде оказался поврежден моторный отсек, пострадавших нет.
Точную причину пожара установят эксперты.
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