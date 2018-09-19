19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одному из фигурантов дела о подпольном борделе в Боровлянах предъявлено обвинение, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Управление Следственного комитета по Минской области расследует уголовное дело по ч.1 ст.171 (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией) и ч.2 ст.167 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса.

"Одному из организаторов предъявлено обвинение по ч.2 ст.167, по ч.1 ст.171 он проходит как подозреваемый. Мужчина находится под стражей", - проинформировала Юлия Гончарова.

Она отметила, что фигурант не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня", ранее он был осужден за убийство, изнасилование и разбой на 17 лет лишения свободы.

Второй фигурант дела о подпольном борделе на данный момент остается в статусе подозреваемого.

Как сообщалось, подпольный бордель под Минском милиция ликвидировала в ночь на 28 июля. Операция проходила при поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД. Правоохранители установили, что двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Стоимость входа для мужчин составляла от Br200 до Br370, для пары - Br120. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам. Помимо случайных участников, по информации МВД, на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала, услуги которых входили в стоимость посещения. Также в оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном. На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.-0-