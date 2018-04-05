Окончено предварительное расследование дела в отношении бывшего гендиректора "Гродно Азота"

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Окончено предварительное расследование дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Гродно Азот". Об этом в интервью газете "Милицейский вестник" сообщил начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Гродненской области Владимир Сидо, информирует БЕЛТА.

Генеральным прокурором Беларуси по материалам областного управления ГУБОПиК возбуждены уголовные дела в отношении экс-руководителя завода по фактам использования им в личных целях техники и труда работников предприятия, хищения имущества, что повлекло причинение ущерба на общую сумму более Br44,5 тыc.

"Выходя за пределы прав и полномочий, представленных ему по службе, этот руководитель неоднократно давал указания и поручения подчиненным о выполнении в его личных интересах без надлежащего документального оформления и оплаты ремонтно-строительных, других общехозяйственных работ в его частном домовладении в деревне Новоселки, оказании услуг служебным транспортом своим родственникам", - сказал Владимир Сидо. В частности, по указанию руководителя подчиненные без документального оформления с территории филиала "Завод Химволокно" вывезли и доставили в Новоселки металлические конструкции. Ущерб превысил Br23 тыс.

В рабочее время для выполнения ремонтно-строительных и общехозяйственных работ привлекались водитель "АзотСпецТранс", замдиректора оздоровительного центра унитарного предприятия "АзотСервис". Неоднократно служебный транспорт использовался родственниками бывшего руководителя. Причем передвигались они не только по территории Беларуси, но и Литвы.

За четыре года работникам, неправомерно привлеченным к выполнению работ в домовладении бывшего руководителя предприятия, необоснованно выплачена заработная плата на сумму почти Br5 тыс.

"Кроме того, по указанию директора в общежитие УП "АзотСервис" без решения комиссии по жилищным вопросам были заселены и безвозмездно проживали на протяжении семи месяцев граждане Украины, которые работали на строительстве его дома в Новоселках", - отметил Владимир Сидо. Бывший руководитель признал себя виновным по всем эпизодам обвинения и полностью возместил причинный преступными действиями вред.-0-