15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптового закладчика психотропов задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали наркоторговца в подъезде дома на ул.Одинцова. "У 25-летнего уроженца Витебска при себе и в квартире было обнаружено более 130 г порошка и около 80 г вещества растительного происхождения. Как показала проведенная срочная экспертиза, это порошкообразный альфа-PVP и TMCP-2201 в курительной смеси - особо опасные психотропы. Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности, а закладчиком работает порядка двух месяцев", - рассказали в ГУВД.

В отношении задержанного Фрунзенским (Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Молодой человек заключен под стражу. Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех эпизодов противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц.-0-